Demissões no Galo geram as primeiras ações trabalhistas

As saídas dos colaboradores começam a gerar processos na Justiça do Trabalho para time alvinegro. Dois funcionários acionaram o clube na Justiça do Trabalho, alegando que não houve justa causa nas demissões e ainda que não receberam o pagamento das parcelas rescisórias.E MAIS:Rádio argentina diz que Galo está de olho em Sebastián Villa, do BocaAtlético-MG rescinde contrato com o atacante ClaytonMarrony diz que jogar no Galo será o maior desafio de sua carreiraBusca por um 9! Galo mira seus olhos para Lucas Pratto, mas o preferido de Sampaoli é Nahuel BustosCom Tardelli, Keno e Marrony, Atlético Mineiro volta a brigar pelo Brasileirão, crava CeretoOs dois nomes que estão na Justiça contra o Galo são o ex-preparador físico das categorias de base do Galo, Rosenwaldo Araudo dos Santos, filho do ex-atacante Dadá Maravilha, que cobra R$ 186 mil. O outro funcionário é o também preparador físico Renato Duarte Guimarães Júnior, que pede R$ 69 mil. O processo de Rosenwaldo corre na na 25ª vara do trabalho de Belo Horizonte, enquanto o de Renato, está na 1ª Vara do Trabalho. O Atlético tem dito com frequência que está buscando os acertos com seus funcionários demitidos, e vai fazer o acerto com todos. O clube também diz que há “três dinheiros” para ações distintas, como contratações de atletas para reforçar o elenco, despesas do dia a dia e outros custos de manutenção. E MAIS:CBMA determina prazo final para decidir se Fred pagará ou não a multa milionária ao Atlético-MGGalo ainda não fechou um acordo para a rescisão de Ricardo OliveiraComo Marrony e Keno podem ser fundamentais para a ideia de jogo de Sampaoli no AtléticoTalleres recusa duas propostas do Galo pelo atacante Nahuel BustosApesar de problemas extracampo de Cazares, Sette Câmara diz que deseja renovar o contrato do meia E MAIS: