Demissões no Galo geram as primeiras ações trabalhistas

O Atlético-MG demitiu mais de 250 pessoas do seu quadro de funcionários nos últimos meses, para gerar economia aos cofres do clube, que sofre com queda de receitas por conta da pandemia do coronavírus.
As saídas dos colaboradores começam a gerar processos na Justiça do Trabalho para time alvinegro. Dois funcionários acionaram o clube na Justiça do Trabalho, alegando que não houve justa causa nas demissões e ainda que não receberam o pagamento das parcelas rescisórias.E MAIS:Rádio argentina diz que Galo está de olho em Sebastián Villa, do BocaAtlético-MG rescinde contrato com o atacante ClaytonMarrony diz que jogar no Galo será o maior desafio de sua carreiraBusca por um 9! Galo mira seus olhos para Lucas Pratto, mas o preferido de Sampaoli é Nahuel BustosCom Tardelli, Keno e Marrony, Atlético Mineiro volta a brigar pelo Brasileirão, crava CeretoOs dois nomes que estão na Justiça contra o Galo são o ex-preparador físico das categorias de base do Galo, Rosenwaldo Araudo dos Santos, filho do ex-atacante Dadá Maravilha, que cobra R$ 186 mil. O outro funcionário é o também preparador físico Renato Duarte Guimarães Júnior, que pede R$ 69 mil. O processo de Rosenwaldo corre na na 25ª vara do trabalho de Belo Horizonte, enquanto o de Renato, está na 1ª Vara do Trabalho. O Atlético tem dito com frequência que está buscando os acertos com seus funcionários demitidos, e vai fazer o acerto com todos. O clube também diz que há “três dinheiros” para ações distintas, como contratações de atletas para reforçar o elenco, despesas do dia a dia e outros custos de manutenção. E MAIS:CBMA determina prazo final para decidir se Fred pagará ou não a multa milionária ao Atlético-MGGalo ainda não fechou um acordo para a rescisão de Ricardo OliveiraComo Marrony e Keno podem ser fundamentais para a ideia de jogo de Sampaoli no AtléticoTalleres recusa duas propostas do Galo pelo atacante Nahuel BustosApesar de problemas extracampo de Cazares, Sette Câmara diz que deseja renovar o contrato do meia E MAIS: