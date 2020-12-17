Dembélé volta aos treinos no Barcelona nesta quinta-feira

O Barcelona tem motivos para comemorar. Além da vitória contra a Real Sociedad na última quarta-feira, o clube contou com o retorno aos treinos do atacante Dembélé nesta quinta-feira. O francês contraiu uma lesão muscular após a partida contra o Cádiz, no último dia cinco de dezembro, mas não deve ser relacionado para o duelo contra o Valencia neste final de semana.

Além do camisa 11, o técnico Ronald Koeman não conta com Ansu Fati, Piqué e Sergi Roberto, todos lesionados. No entanto, o ponta deve poder voltar a ser escalado pelo comandante holandês para o confronto contra o Valladolid, no próximo dia 22, ou no mais tardar contra o Eibar, no dia 29 de dezembro.Desde que chegou ao Barcelona, Dembélé sofre com uma série de lesões e não consegue ter ritmo de jogo e se consolidar como titular. Nesta sexta-feira, haverá uma nova sessão de treinamentos e os olhos do público estarão atentos para a evolução física do atacante após quase duas semanas parado.