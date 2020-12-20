Dembélé volta a treinar com o grupo e pode ser relacionado por Koeman

Após o empate com o Valencia por 2 a 2, o Barcelona já voltou aos treinamentos visando o duelo contra o Valladolid na próxima terça-feira. A boa notícia para o técnico Ronald Koeman foi a volta do atacante Dembélé aos trabalhos com o grupo. Na última semana, o francês começou a fazer sessões com bola individualmente pela primeira vez desde o dia cinco de dezembro.
O comandante holandês terá mais um treino nesta segunda-feira para decidir se irá relacionar o camisa 11 para o confronto pelo Campeonato Espanhol ou não. O ponta não foi relacionado para a partida do último sábado, mas a expectativa é de que o retorno aos gramados aconteça ainda em 2020.Dembélé contraiu uma lesão muscular após a derrota culé para o Cádiz no início do mês. Caso não consiga regressar para o jogo contra o Valladolid, o francês deve estar apto para iniciar o duelo contra o Eibar no próximo dia 29. Na atual temporada, o atacante já marcou quatro gols em 12 partidas.