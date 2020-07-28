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Dembélé trabalha para conseguir jogar contra o Napoli

Atacante francês está lesionado desde fevereiro e teve previsão de volta de seis meses...

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 11:53

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2020 às 11:53
Crédito: Josep LAGO / AFP
Lesionado desde o início de fevereiro, Ousmane Dembélé pode ser o trunfo do Barcelona na Liga dos Campeões contra o Napoli. Desde terça-feira, o francês faz trabalhos específicos para conseguir se recuperar e estar apto a jogar a competição europeia.
Dembélé sofreu uma ruptura completa do tendão proximal do bíceps femoral direito e precisou ser operado na Finlândia. A previsão de volta do jogador era de seis meses, o que acontece nesta semana.
Além de Dembélé, Clement Lenglet e Antoine Griezmann também fazem trabalhos específicos para retornar. O único jogador que não se reapresentou foi Arthur.

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