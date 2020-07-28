Dembélé trabalha para conseguir jogar contra o Napoli

Crédito: Josep LAGO / AFP

Lesionado desde o início de fevereiro, Ousmane Dembélé pode ser o trunfo do Barcelona na Liga dos Campeões contra o Napoli. Desde terça-feira, o francês faz trabalhos específicos para conseguir se recuperar e estar apto a jogar a competição europeia.

Dembélé sofreu uma ruptura completa do tendão proximal do bíceps femoral direito e precisou ser operado na Finlândia. A previsão de volta do jogador era de seis meses, o que acontece nesta semana.