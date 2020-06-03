Dembélé pode ser emprestado para a Juventus na próxima temporada

Além do interesse no Arthur, a Juventus demonstrou gostar da possível chegada de Dembélé nas negociações com o Barcelona, de acordo com o “Mundo Deportivo”. No entanto, a Velha Senhora só aceita a chegada do francês se for por empréstimo. Os italianos não querem arriscar pagar um dinheiro por um atleta que tem um longo histórico de lesões.

O atacante é visto como peça importante no esquema do técnico Maurizio Sarri, uma vez que Cuadrado está com 32 anos e Bernardeschi não faz parte dos planos do comandante e está envolvido em diversas especulações de trocas para a próxima janela de transferências.

O segundo jogador mais caro da história do Barça poderia ter um recomeço na Juventus, mas seguindo em um clube grande e com muitas ambições de títulos. Fabio Paratici, dirigente italiano, possui boa relação com o agente de Dembélé e as negociações podem transcorrer de forma tranquila e sem desgaste. Os culés também acreditam que a negociação pode ser boa para todas as partes, mas principalmente pela chance do atleta triunfar e também por reduzir gastos.E MAIS:Messi não treina com grupo, mas informação é de que não há lesãoCristiano Ronaldo chega no CT com quatro horas de antecedênciaNapoli não facilita e Fabián Ruiz se distancia do futebol espanholManchester City aguarda resposta do Barcelona por Sergi RobertoBarcelona monitora jovem zagueiro espanhol do Manchester City E MAIS: