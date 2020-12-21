Dembélé não é relacionado para jogo entre Barcelona e Valladolid

O atacante Dembélé não foi relacionado pelo técnico Ronald Koeman para o duelo entre Barcelona e Valladolid, a penúltima partida da equipe blaugrana no ano de 2020. O francês sofreu uma lesão no último dia cinco de dezembro, já voltou a treinar com o grupo, mas está sendo preservado para o jogo contra o Eibar, no próximo dia 29.

A decisão foi tomada em conjunto pela equipe técnica, departamento médico e o próprio jogador. Todos preferem que o camisa 11 recupere as melhores sensações de seu corpo devido ao seu longo histórico de lesões desde que chegou à Catalunha.O Barça também já não conta com Ansu Fati pelo setor ofensivo e Braithwaite é o nome favorito para estar na equipe titular novamente. Após o jogo, o comandante holandês irá dar quatro dias de folga ao plantel, que retorna aos trabalhos no próximo dia 27 de dezembro.