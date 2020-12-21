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futebol

Dembélé não é relacionado para jogo entre Barcelona e Valladolid

Atacante francês já voltou a treinar com o grupo, mas Ronald Koeman preserva atleta para última partida do ano contra o Eibar, no próximo dia 29, pelo Campeonato Espanhol...
LanceNet

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Publicado em 

21 dez 2020 às 13:20

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 13:20

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
O atacante Dembélé não foi relacionado pelo técnico Ronald Koeman para o duelo entre Barcelona e Valladolid, a penúltima partida da equipe blaugrana no ano de 2020. O francês sofreu uma lesão no último dia cinco de dezembro, já voltou a treinar com o grupo, mas está sendo preservado para o jogo contra o Eibar, no próximo dia 29.
> Veja a tabela do Campeonato Espanhol
A decisão foi tomada em conjunto pela equipe técnica, departamento médico e o próprio jogador. Todos preferem que o camisa 11 recupere as melhores sensações de seu corpo devido ao seu longo histórico de lesões desde que chegou à Catalunha.O Barça também já não conta com Ansu Fati pelo setor ofensivo e Braithwaite é o nome favorito para estar na equipe titular novamente. Após o jogo, o comandante holandês irá dar quatro dias de folga ao plantel, que retorna aos trabalhos no próximo dia 27 de dezembro.

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