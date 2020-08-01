Dembélé e Griezmann retomam treinos com o Barcelona

O Barcelona iniciou sua preparação para a partida diante do Napoli, pela Liga dos Campeões. Antoine Griezmann e Ousmane Dembélé participaram das atividades com o restante do grupo e animam uma possível volta.

Apesar de Dembélé estar apto aos treinos, o Barça ainda não sabe se o colocará para jogar nesta temporada. A direção estuda apenas colocá-lo na próxima temporada para não forçar ainda mais e ter chances de se lesionar novamente. Porém, o francês quer jogar e isso pode pesar a favor de seu retorno.