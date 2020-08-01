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Dembélé e Griezmann retomam treinos com o Barcelona

Os dois franceses querem estar aptos para o jogo contra o Napoli pela Liga dos Campeões...
LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2020 às 15:59

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 15:59

Crédito: Divulgação / Barcelona
O Barcelona iniciou sua preparação para a partida diante do Napoli, pela Liga dos Campeões. Antoine Griezmann e Ousmane Dembélé participaram das atividades com o restante do grupo e animam uma possível volta.
Apesar de Dembélé estar apto aos treinos, o Barça ainda não sabe se o colocará para jogar nesta temporada. A direção estuda apenas colocá-lo na próxima temporada para não forçar ainda mais e ter chances de se lesionar novamente. Porém, o francês quer jogar e isso pode pesar a favor de seu retorno.
Antoine Griezmann também recupera a melhor forma física e, além dele, Clément Lenglet participou dos treinamentos. O zagueiro é o titular do clube ao lado de Gerard Piqué.

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