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futebol

Demba Ba assina com Lugano e será dirigido por Abel Braga

Veterano de 36 anos assinou contrato com equipe suíça por uma temporada...
LanceNet

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Publicado em 

18 jun 2021 às 14:14

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 14:14

Crédito: Demba Ba será jogador do técnico Abel Braga (Reprodução
O atacante Demba Ba assinou contrato por uma temporada com o Lugano. Com isso, o veterano de 36 anos será dirigido pelo técnico Abel Braga e a dupla busca alcançar bons resultados com o clube alvinegro que terminou o último Campeonato Suíço na 3ª colocação.O atleta tem passagens marcantes pelo Chelsea, onde conquistou um título da Europa League, e pelo futebol turco, onde venceu duas Super Lig com o Besiktas e com o Istanbul Basaksehir, onde jogou na última temporada e era um dos destaques da equipe.
> Veja a tabela da Eurocopa
Na última Champions League, o jogador marcou um gol na vitória de sua ex-equipe sobre o Manchester United e também deu uma assistência em um dos duelos contra o RB Leipzig. Além disso, o atleta foi protagonista no duelo contra o PSG ao defender Webo, membro do staff técnico do Basaksehir, em caso de racismo.
Com Demba Ba, que já anotou gols marcantes em sua carreira como contra o Liverpool em 2013/2014, o Lugano espera dar mais opções para o sistema ofensivo do elenco dirigido pelo comandante brasileiro e lutar pos vagas em competições europeias.

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