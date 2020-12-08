Demba Ba acusa quarto árbitro de racismo e jogadores se retiram de campo em PSG e Basaksehir

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Um episódio lamentável na Liga dos Campeões. Durante a partida entre PSG e Istambul Basaksehir, pela fase de grupo da Liga dos Campeões, o atacante Demba Ba acusou o quarto árbitro da partida de racismo e a partida foi suspensa após os jogadores se retirarem do campo.

Aos 15 minutos do primeiro tempo, começo de partida entre PSG e Istanbul Basaksehir, Demba Ba, atacante do time turco, acusou o quarto árbitro da partida de injúria racial e acabou sendo expulso por reclamação.

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O ato gerou ainda mais revolta do atacante, que fez gesto para que os jogadores se retirassem de campo após o episódio de racismo. A partida foi suspensa quando todos os jogadores se retiraram de campo com forma de protesto. O ato está sendo investigado pela UEFA e a partida segue suspensa.