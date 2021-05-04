Delegação do São Paulo desembarca em Buenos Aires para enfrentar o Racing

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

A delegação do São Paulo desembarcou, nesta terça-feira (4), em Buenos Aires, onde enfrentará o Racing na próxima quarta-feira (5), pela Libertadores. O time, que embarcou pelo começo da tarde, chegou por volta das 19h (de Brasília).CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA DE 2021!

O Tricolor se dirige agora, para o hotel em que ficará hospedado, onde realizará trabalhos na manhã do dia do jogo contra o Racing.

O time, que treinou pela última vez antes do embarque para Buenos Aires, também pelo período da manhã, terá pela frente aquele que deve ser o jogo mais complicado da primeira fase da competição.