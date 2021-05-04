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futebol

Delegação do São Paulo desembarca em Buenos Aires para enfrentar o Racing

Tricolor se prepara para o confronto válido pela terceira rodada da fase de grupos...

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 20:13

LanceNet

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Publicado em 

04 mai 2021 às 20:13
Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC
A delegação do São Paulo desembarcou, nesta terça-feira (4), em Buenos Aires, onde enfrentará o Racing na próxima quarta-feira (5), pela Libertadores. O time, que embarcou pelo começo da tarde, chegou por volta das 19h (de Brasília).CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA DE 2021!
O Tricolor se dirige agora, para o hotel em que ficará hospedado, onde realizará trabalhos na manhã do dia do jogo contra o Racing.
O time, que treinou pela última vez antes do embarque para Buenos Aires, também pelo período da manhã, terá pela frente aquele que deve ser o jogo mais complicado da primeira fase da competição.
O São Paulo é o atual líder do Grupo E da competição, com seis pontos ganhos em duas partidas. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Estadio Presidente Perón, mais conhecido como 'El Cilindro', localizado em Avellaneda, na região metropolitana de Buenos Aires. A partida é válida pela terceira rodada da fase de grupos.

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