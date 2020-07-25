Delegação do Grêmio testa negativo nos exames de coronavírus

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Com a retomada do Campeonato Gaúcho, a FGF intensificou os testes nas delegações de Covid-19 e o Grêmio comunicou neste sábado, que todos os 80 exames realizados na última sexta-feira, deram negativo.A notícia foi comemorada pela diretoria, já que os atletas estão concentrados desde o começo da semana e ficam neste ritmo até o próximo dia 29.

Apesar da boa notícia nos testes realizados na sexta-feira, o Tricolor tem um caso no elenco de atleta infectado e ele permanece em quarentena desde a última segunda-feira.

Calendário

Após bater o Internacional no meio da semana, o Tricolor volta a campo neste domingo, quando encara o Ypiranga. Na última rodada da fase de grupos, o Grêmio encara o Novo Hamburgo.