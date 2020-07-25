Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Delegação do Grêmio testa negativo nos exames de coronavírus

De acordo com o clube, 80 profissionais realizaram testes e nenhum apresentou o vírus no corpo...

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 18:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jul 2020 às 18:40
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Com a retomada do Campeonato Gaúcho, a FGF intensificou os testes nas delegações de Covid-19 e o Grêmio comunicou neste sábado, que todos os 80 exames realizados na última sexta-feira, deram negativo.A notícia foi comemorada pela diretoria, já que os atletas estão concentrados desde o começo da semana e ficam neste ritmo até o próximo dia 29.
Apesar da boa notícia nos testes realizados na sexta-feira, o Tricolor tem um caso no elenco de atleta infectado e ele permanece em quarentena desde a última segunda-feira.
Calendário
Após bater o Internacional no meio da semana, o Tricolor volta a campo neste domingo, quando encara o Ypiranga. Na última rodada da fase de grupos, o Grêmio encara o Novo Hamburgo.
Até o momento, o Tricolor está com 100% de aproveitamento e lidera com folga a chave B. Se vencer no domingo, o time de Renato Gaúcho carimba a sua vaga na semifinal do returno.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Clóvis Brás Júnior (destaque) foi morto ao chegar para trabalhar
Colega é preso suspeito de matar manobrista do Transcol por ciúmes em Cariacica
Gina Strozzi no Fórum da CEPAL 2026
Pesquisadora do ES participa de Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos em Castelo
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos no Centro de Castelo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados