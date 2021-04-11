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Delegação do Corinthians realiza novos testes de Covid-19 antes de encarar Guarani

Seguindo o novo protocolo da Federação Paulista de Futebol, atletas e comissão técnica do Timão, que participarão do jogo desta noite, realizaram exames antígenos. Todos negativos...

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 15:40

LanceNet

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Publicado em 

11 abr 2021 às 15:40
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na manhã deste domingo, no CT Joaquim Grava, a delegação do Corinthians que participará da partida diante do Guarani, às 20h, no Brinco de Ouro, em Campinas, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, realizou testes antígenos para a detecção de Covid-19. Ninguém foi diagnosticado com o vírus.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
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A medida faz parte do novo protocolo apresentado pela Federação Paulista de Futebol e aprovado pelo Ministério Público para a volta do torneio estadual.
Assim como nos exames RT-PCR realizados no último sábado, quando a delegação iniciou a "bolha", todos os resultados foram negativos.
O elenco corintiano permanecerá concentrado no Hotel Gildásio Miranda, dentro do CT, até esta tarde, quando viaja para Campinas, palco do jogo. Após a partida, a delegação volta para a concentração para os próximos duelos.
Até aqui, o Timão lidera o Grupo A do Paulistão com 11 pontos em cinco partidas. Entre este domingo e a próxima sexta-feira, serão três compromissos pelo campeonato estadual, que provocarão uma maratona para o clube.

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