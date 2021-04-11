Delegação do Corinthians realiza novos testes de Covid-19 antes de encarar Guarani

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã deste domingo, no CT Joaquim Grava, a delegação do Corinthians que participará da partida diante do Guarani, às 20h, no Brinco de Ouro, em Campinas, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, realizou testes antígenos para a detecção de Covid-19. Ninguém foi diagnosticado com o vírus.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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A medida faz parte do novo protocolo apresentado pela Federação Paulista de Futebol e aprovado pelo Ministério Público para a volta do torneio estadual.

Assim como nos exames RT-PCR realizados no último sábado, quando a delegação iniciou a "bolha", todos os resultados foram negativos.

O elenco corintiano permanecerá concentrado no Hotel Gildásio Miranda, dentro do CT, até esta tarde, quando viaja para Campinas, palco do jogo. Após a partida, a delegação volta para a concentração para os próximos duelos.