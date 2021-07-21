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Delegação do Boca é detida em delegacia de BH, perde voo após briga generalizada no Mineirão

Os argentinos protagonizaram cenas lamentáveis depois de serem eliminados pelo Atlético-MG nas oitavas de final da Libertadores...

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 04:03

LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2021 às 04:03
Crédito: Dois boletins de ocorrência foram registrados em uma delegacia de Belo Horizonte: um por desacato e o outro por depredação de patrimônio-(Reprodução/FOX Sports
A confusão provocada pela delegação do Boca Juniors após a eliminação da Libertadores pelo Atlético-MG, na noite desta terça-feira, 20 de julho, teve de ser contida à força. Os argentinos foram detidos pela Polícia Militar de Minas Gerais e levados à delegacia. Os policiais analisaram as imagens do circuito interno de vigilância do Mineirão para identificar os envolvidos, que foram levados para a Central de Flagrantes (Ceflan 4), no bairro Alípio de Melo, região Noroeste de Belo Horizonte. Pela detenção, a delegação argentina não pegou o voo de volta para Buenos Aires em Confins, que estava marcado para meia noite. Os responsáveis do clube tiveram de remarcar a viagem da equipe. Incidentes começaram logo após o fim do jogo​Em várias imagens que circularam nas redes sociais, mostraram membros do elenco e staff do Boca Juniors em situações agressivas, tentando invadir o vestiário do Atlético e usando até um extintor de incêndio como arma para o confronto, que também teve atos de vandalismo como a quebra de TV´s, grades e bebedouros. A revolta dos atletas da equipe argentina foi pelo gol anulado durante a partida, quando o VAR chamou o árbitro, mostrando uma irregularidade na jogada. Os policiais de plantão no Ceflan 4 fizeram dois dois boletins de ocorrência: um por desacato de dois jogadores do Boca e o outro por depredação do patrimônio. Em outros vídeos gravados, mostram quando os jogadores do Boca atravessaram os corredores dos vestiários do estádio para tentar invadir o vestiário do Galo. A reação foi de “deixar eles seguirem para começar o embate”. -São os argentinos? Deixem eles virem, que o pau quebra-dizia um membro do time mineiro. Até o presidente do Galo, Sérgio Coelho, tentou impedir a entrada de pessoas ligadas ao Boca no vestiário atleticano. Ele foi retirado da confusão antes que houvesse mais violência.
Os técnicos Cuca e Miguel Ángel Russo se cumprimentaram depois do jogo e o comandante do Galo sinalizou que estava encerrada a peleja Porém, não foi assim que os argentinos entenderam e resolveram iniciar a série de violência e barbaridades contra o patrimônio do Mineirão. A Conmebol não se pronunciou oficialmente ainda sobre o caso e nem se pretende aplicar qualquer sanção aos envolvidos nas lamentáveis cenas no Mineirão.

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