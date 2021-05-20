Delegação do Atlético-MG recebe a primeira dose de vacina contra a Covid-19 no Paraguai

Após a vitória por 1 a 0, gol de Keno, sobre o Cerro Porteño, pelo Grupo H da Libertadores, a delegação do Atlético-MG recebeu as doses de vacinas contra a Covid-19 ofertadas pela Conmebol. o Galo recebeu a 1ª dose do imunizante. O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, registrou o momento e postou nas contas de redes sociais da entidade. Cuca, Eduardo Vargas, Nacho Fernández e Junior Alonso também foram registrados nas imagens recebendo a primeira dose. O Atlético-MG havia anunciado antes da viagem ao Paraguai, para enfrentar o Cerro, que aceitaria as vacinas oferecidas pela Conmebol, que recebeu 50 mil doses da Coronavac, doadas pela Sinovac, empresa chinesa que fabrica a vacina, a mais usada no Brasil inclusive no momento. Agora, a Conmebol trabalha para conseguir aplicar a segunda dose dentro do prazo determinado pelo fabricante, que é de 28 dias.