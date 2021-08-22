Dele Alli encerra jejum de mais de um ano sem marcar pelo Inglês e Tottenham vence o Wolverhampton

100% de aproveitamento para os Spurs. Neste domingo, o Tottenham foi até o Molineux Stadium para visitar o Wolverhampton e a equipe de Nuno Espírito Santo venceu os Lobos por 1 a 0 pela segunda rodada do Campeonato Inglês. De pênalti, o meia-atacante Dele Alli marcou o único gol da partida.
GOL NO INÍCIOFora de casa, o Tottenham não demorou muito para abrir o placar. Aos oito minutos, Reguilón achou belo passe para Dele Alli, que driblou o goleiro José Sá e foi derrubado. O juiz marcou o pênalti, que o próprio Alli converteu. O camisa 20 encerrou um jejum de um ano e cinco meses sem balançar as redes pela Premier League. A última vez havia sido em março de 2020, contra o Burnley.
SEQUÊNCIATottenham e Wolverhampton voltam a campo pelo Campeonato Inglês no próximo domingo. Os Spurs recebem o Watford, enquanto o Wolverhampton recebe o Manchester United.