Dele Alli é o primeiro alvo de Pochettino como treinador do PSG

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Mauricio Pochettino, com menos de 24 horas oficialmente no Paris Saint-Germain, já definiu seu primeiro alvo no mercado. De acordo com o "FootMercato", o comandante quer a contratação de Dele Alli, do Tottenham.

VEJA A TABELA DA LIGUE 1Em baixa no Tottenham, Alli foi treinado por Pochettino e teve a melhor fase da carreira sob comando do argentino. Com Mourinho, o inglês não vem tendo muitas chances e só atuou em 74 minutos na Premier League nesta temporada.