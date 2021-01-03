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futebol

Dele Alli é o primeiro alvo de Pochettino como treinador do PSG

Meio-campista foi treinado pelo novo comandante da equipe francesa quando
ele ainda estava nos Spurs. Inglês deve ser negociado nesta janela...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jan 2021 às 14:34

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 14:34

Crédito: Divulgação Twitter
Mauricio Pochettino, com menos de 24 horas oficialmente no Paris Saint-Germain, já definiu seu primeiro alvo no mercado. De acordo com o "FootMercato", o comandante quer a contratação de Dele Alli, do Tottenham.
VEJA A TABELA DA LIGUE 1Em baixa no Tottenham, Alli foi treinado por Pochettino e teve a melhor fase da carreira sob comando do argentino. Com Mourinho, o inglês não vem tendo muitas chances e só atuou em 74 minutos na Premier League nesta temporada.
Os Spurs não devem dificultar qualquer negociação por Dele Alli. A ideia do PSG é um empréstimo. Pochettino já conversou com o meio-campista, que se mostrou entusiasmado com uma possível transferência.

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