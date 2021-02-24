Dele Alli brilha, faz golaço de bicicleta e Tottenham goleia o Wolfsberger pela Liga Europa

O Tottenham está classificado para as oitavas de final da Liga Europa. Em casa, os Spurs golearam o Wolfsberger por 4 a 0. No agregado, 8 a 1 para o time inglês. O destaque foi para o golaço marcado por Dele Alli, que foi o nome do jogo.
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Com apenas 11 minutos do primeiro tempo, o inglês iniciou a jogada, abriu para Doherty, que cruzou. Alli dominou, levantou e deu uma bicicleta, indefensável para o goleiro. Uma verdadeira pintura. Com cinco minutos do segundo tempo, Carlos Vinícius recebeu cruzamento de Dele Alli e, de cabeça, marcou o segundo do clube inglês. O camisa 20 foi quem deu o passe para Bale aumentar o marcador.
O brasileiro Carlos Vinícius foi quem fechou o placar. Scarlett recuperou a bola na área adversária e ela sobrou para o atacante, que chutou na saída do goleiro e finalizou a goleada.
Com o resultado, o Tottenham se classificou para as oitavas de final da Liga Europa e aguarda sorteio para definir o adversário.