Dejan Kulusevski testa positivo para Covid-19 e perderá estreia da Suécia na Eurocopa

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Um dos principais nomes da seleção da Suécia, o meia-atacante Dejan Kulusevski desfalcará a equipe nacional na estreia da Eurocopa. Nesta terça-feira, a Blågult informou que o jogador da Juventus testou positivo para a Covid-19. Os suecos encaram a Espanha, na próxima segunda, em Sevilha.

+ Eurocopa começa na próxima sexta-feira! Veja a tabela e os jogos do torneio!- Esta manhã, Dejan Kulusevski informou-nos que estava com sintomas de gripe. Ele foi rapidamente testado e o teste deu positivo. Dejan desde então foi mantido isolado do resto do grupo e não viajou conosco para Gotemburgo - disse Anders Valentin, médico da seleção sueca.

A Suécia viajou para a cidade de Gotemburgo, na costa oeste do país, para finalizar a preparação para a Eurocopa. Antes, a seleção estava na capital Estocolmo, onde o meia-atacante permanece isolado.

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