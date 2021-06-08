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Dejan Kulusevski testa positivo para Covid-19 e perderá estreia da Suécia na Eurocopa

Meia de 21 anos apresenta sintomas de gripe e tem doença confirmada após teste. Atleta permanece isolado na capital sueca, enquanto seleção encerra preparação em outra cidade...
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Publicado em 

08 jun 2021 às 12:39

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 12:39

Crédito: HENRIK MONTGOMERY / TT News Agency / AFP
Um dos principais nomes da seleção da Suécia, o meia-atacante Dejan Kulusevski desfalcará a equipe nacional na estreia da Eurocopa. Nesta terça-feira, a Blågult informou que o jogador da Juventus testou positivo para a Covid-19. Os suecos encaram a Espanha, na próxima segunda, em Sevilha.
+ Eurocopa começa na próxima sexta-feira! Veja a tabela e os jogos do torneio!- Esta manhã, Dejan Kulusevski informou-nos que estava com sintomas de gripe. Ele foi rapidamente testado e o teste deu positivo. Dejan desde então foi mantido isolado do resto do grupo e não viajou conosco para Gotemburgo - disse Anders Valentin, médico da seleção sueca.
A Suécia viajou para a cidade de Gotemburgo, na costa oeste do país, para finalizar a preparação para a Eurocopa. Antes, a seleção estava na capital Estocolmo, onde o meia-atacante permanece isolado.
+ Veja os 15 principais candidatos à artilharia da Eurocopa
Por conta da Covid-19, que pode desfalcar as equipes na Eurocopa, a Uefa permitiu que 26 atletas fossem convocados por seleção para a disputa do torneio neste ano. Habitualmente, apenas 23 nomes são chamados por convocação.

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