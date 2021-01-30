Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Déjà-vu? São Paulo tem sequência que o colocou na liderança do Brasileirão

Tricolor enfrenta o Atlético-GO, adversário em que começou a arrancada rumo ao primeiro lugar da competição nacional. Momentos na temporada são muitos parecidos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jan 2021 às 09:00

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 09:00

Crédito: Rubens Chiri/São Paulo
O São Paulo reencontrará um adversário que foi importante na temporada para os comandados de Fernando Diniz. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Tricolor vinha em má fase e venceu o Dragão por 3 a 0, no Morumbi. Foi o começo da arrancada que levou o clube à liderança do torneio.
Rojas com futuro indefinido: Veja os jogadores do São Paulo que têm contrato somente até 2021
Naquela ocasião, São Paulo e Atlético-GO duelaram pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pressionado por sete jogos sem vitórias e a recente eliminação na fase de grupos da Copa Libertadores, um tropeço poderia significar a queda de Fernando Diniz no Morumbi. Porém, o Tricolor venceu por 3 a 0, com dois gols de Brenner e um de Gabriel Sara.
SIMULE OS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO Esse triunfo renovou as energias do São Paulo, que passou por uma sequência incrível invicta e alcançou a liderança do Campeonato Brasileiro.
Venceu Palmeiras (2 a 0), Flamengo (4 a 1), Goiás (2 a 1 e 3 a 0), Fortaleza (3 a 2), Bahia (3 a 1), Sport (1 a 0) e Botafogo (4 a 0). Ainda empatou com Ceará (1 a 1),Grêmio (0 a 0) e Vasco (1 a 1). Portanto, onze jogos invicto com oito vitórias e três empates. O time só foi perder a invencibilidade contra o Corinthians, na derrota por 1 a 0 na Neo Química Arena. O Tricolor já era líder do Brasileirão com 50 pontos, dois a menos que o Flamengo, então vice-colocado, quatro do Atlético-MG, terceiro lugar e a incríveis nove do Internacional, hoje primeiro colocado do Brasileirão.
Depois do Atlético-GO, o São Paulo tem pela frente até o final do Brasileiro, Palmeiras (casa), Ceará (casa), Grêmio (fora), Botafogo (fora) e Flamengo (casa). Chance de repetir essa sequência e trazer para casa o troféu de campeão brasileiro, que não vem desde 2008.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados