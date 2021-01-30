Déjà-vu? São Paulo tem sequência que o colocou na liderança do Brasileirão

Crédito: Rubens Chiri/São Paulo

O São Paulo reencontrará um adversário que foi importante na temporada para os comandados de Fernando Diniz. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Tricolor vinha em má fase e venceu o Dragão por 3 a 0, no Morumbi. Foi o começo da arrancada que levou o clube à liderança do torneio.

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Naquela ocasião, São Paulo e Atlético-GO duelaram pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pressionado por sete jogos sem vitórias e a recente eliminação na fase de grupos da Copa Libertadores, um tropeço poderia significar a queda de Fernando Diniz no Morumbi. Porém, o Tricolor venceu por 3 a 0, com dois gols de Brenner e um de Gabriel Sara.

SIMULE OS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO Esse triunfo renovou as energias do São Paulo, que passou por uma sequência incrível invicta e alcançou a liderança do Campeonato Brasileiro.

Venceu Palmeiras (2 a 0), Flamengo (4 a 1), Goiás (2 a 1 e 3 a 0), Fortaleza (3 a 2), Bahia (3 a 1), Sport (1 a 0) e Botafogo (4 a 0). Ainda empatou com Ceará (1 a 1),Grêmio (0 a 0) e Vasco (1 a 1). Portanto, onze jogos invicto com oito vitórias e três empates. O time só foi perder a invencibilidade contra o Corinthians, na derrota por 1 a 0 na Neo Química Arena. O Tricolor já era líder do Brasileirão com 50 pontos, dois a menos que o Flamengo, então vice-colocado, quatro do Atlético-MG, terceiro lugar e a incríveis nove do Internacional, hoje primeiro colocado do Brasileirão.