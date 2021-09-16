Déjà vu? Eliminações do São Paulo na temporada têm roteiros semelhantes

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo deu adeus à Copa do Brasil na última quarta-feira (15), após perder por 3 a 1 para o Fortaleza, na Arena Castelão. Em uma partida marcada pelo domínio do time da casa, o Tricolor paulista foi eliminado da competição de uma maneira peculiar, remetendo a um episódio recente.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O roteiro da eliminação contra o Fortaleza foi bem semelhante ao da eliminação para o Palmeiras, na Libertadores, ainda em agosto.

Nas duas disputas, o primeiro jogo terminou em um empate e o segundo jogo foi marcado pelo domínio do time adversário, mas os pontos em comum deixam a situação ainda mais curiosa.

A princípio, as duas eliminações ocorreram nas quartas de final. Em ambas as ocasiões, o São Paulo iniciou o duelo em casa e foi eliminado como visitante

Na Libertadores, no dia 10 de agosto, o Tricolor recebeu o Palmeiras pelo jogo de ida das quartas de final. Em uma partida mais equilibrada, o São Paulo abriu o placar em um momento em que não dominava as ações. Após marcar o gol, o Tricolor recuou e acabou levando o empate com uma falha de Tiago Volpi.

Na Copa do Brasil, no dia 25 de agosto, o São Paulo recebeu o Fortaleza pelo jogo de ida das quartas de final. A partida teve certo equilíbrio e, quando o Fortaleza era mais dominante, o Tricolor paulista abriu o placar. A diferença entre os dois jogos é que, contra o Leão, o time do Morumbi chegou a abrir 2 a 0. Entretanto, assim como na Libertadores, o Tricolor cedeu o empate no final, com o gol que iniciou a reação adversário sendo marcado em uma falha do goleiro Tiago Volpi.Os jogos da volta nas duas competições também foram bem parecidos. Nas duas partidas, o São Paulo saiu atrás ainda no primeiro tempo, novamente em uma falha do goleiro do Tiago Volpi.

Nos dois jogos, o Tricolor chegou a tomar mais dois gols, já no segundo tempo, ficando com o placar de 3 a 0. A diferença, porém, é que, nos minutos finais do jogo contra o Fortaleza, Gabriel Sara marcou um gol e terminou a partida em 3 a 1. Ambos os jogos foram marcados pelo domínio do time da casa.

Com as eliminações, a única competição que o São Paulo ainda disputa na temporada é o Brasileirão, onde está em situação delicada. Atualmente na 16ª posição, o Tricolor está apenas um ponto à frente do primeiro time do Z4.