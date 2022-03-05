Dejá-vu? Calleri decide mais um Majestoso com gol no início e enaltece pressão do São Paulo

Artilheiro desta temporada 2022, com cinco gols, Calleri foi responsável pela vitória do São Paulo no Majestoso deste sábado (05). Em menos de um minuto de jogo, o argentino abriu o placar e marcou o gol da vitória.Eleito o craque da partida, o camisa 9 do Tricolor Paulista afirmou reconhecer a qualidade do Corinthians e ressaltou que já reconhecia que era um jogo que exigia bastante pressão.- Como eu falei no intervalo, eu achava que era um jogo que tinha que ter pressão. A gente sabia que eles (Corinthians) eram um bom time, jogavam muito por dentro, com Renato, com Paulinho, com o Giuliano, que são bons de bola - disse.Calleri relembrou também um feito parecido no Brasileirão do ano passado, onde também marcou um gol no clássico contra o Timão ainda nos primeiros minutos de jogo, na segunda partida da equipe comandada por Rogério Ceni.- A gente sabia que a pressão seria uma arma fundamental para nós, por sorte pudemos fazer o gol rápido, igual ao Brasileirão. Acho que tratamos a partida como no ano passado. Eu estou muito feliz por fazer o gol e por mais uma vitória - ressaltou.Destacando o desejo por garantir um gol rápido, o atacante vibrou com mais uma vitória do São Paulo.+ Veja a situação do São Paulo na tabela do Paulistão 2022- É como eu falei, eu vi que havia feito o gol rápido, hoje também. Parece o mesmo jogo, mas é uma vitória a mais - concluiu.Jonathan Calleri entrou em todas as partidas disputadas pelo Tricolor até o momento e é o jogador com mais gols na temporada.