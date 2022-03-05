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Dejá-vu? Calleri decide mais um Majestoso com gol no início e enaltece pressão do São Paulo

Artilheiro do Tricolor Paulista nesta temporada 2022, o argentino foi responsável pela vitória da equipe no Majestoso com um gol nos primeiros segundos de jogo...
LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2022 às 19:05

Publicado em 05 de Março de 2022 às 19:05

Artilheiro desta temporada 2022, com cinco gols, Calleri foi responsável pela vitória do São Paulo no Majestoso deste sábado (05). Em menos de um minuto de jogo, o argentino abriu o placar e marcou o gol da vitória.Eleito o craque da partida, o camisa 9 do Tricolor Paulista afirmou reconhecer a qualidade do Corinthians e ressaltou que já reconhecia que era um jogo que exigia bastante pressão.- Como eu falei no intervalo, eu achava que era um jogo que tinha que ter pressão. A gente sabia que eles (Corinthians) eram um bom time, jogavam muito por dentro, com Renato, com Paulinho, com o Giuliano, que são bons de bola - disse.Calleri relembrou também um feito parecido no Brasileirão do ano passado, onde também marcou um gol no clássico contra o Timão ainda nos primeiros minutos de jogo, na segunda partida da equipe comandada por Rogério Ceni.- A gente sabia que a pressão seria uma arma fundamental para nós, por sorte pudemos fazer o gol rápido, igual ao Brasileirão. Acho que tratamos a partida como no ano passado. Eu estou muito feliz por fazer o gol e por mais uma vitória - ressaltou.Destacando o desejo por garantir um gol rápido, o atacante vibrou com mais uma vitória do São Paulo.+ Veja a situação do São Paulo na tabela do Paulistão 2022- É como eu falei, eu vi que havia feito o gol rápido, hoje também. Parece o mesmo jogo, mas é uma vitória a mais - concluiu.Jonathan Calleri entrou em todas as partidas disputadas pelo Tricolor até o momento e é o jogador com mais gols na temporada.
Crédito: Callerifoioresponsávelpelogoldavitóriaaos52segundosdejogo(RodrigoCorsi/Ag.Paulistão

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