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futebol

'Deixamos tudo em campo', diz Tuchel, que também elogia Neymar

Técnico do Paris Saint-Germain lamenta derrota para o Bayern, mas se diz orgulhoso...
LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2020 às 19:10

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 19:10

Crédito: AFP
O técnico do Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, lamentou a derrota dos franceses para o Bayern de Munique na decisão da Liga dos Campeões e disse que sua equipe deu tudo de si dentro de campo ao longo dos 90 minutos.- Demos tudo. Deixamos o coração e tudo mais em campo. Podemos esperar isso numa final, mas nada mais. Não podemos controlar o resultado. Pensei antes do jogo que o primeiro gol poderia decidir esta partida.
O alemão também disse estar orgulhoso de sua equipe, mesmo com a tristeza pelo resultado negativo.
- Houve uma diferença de um gol entre duas equipes muito fortes. Estou orgulhoso da nossa mentalidade e de como jogamos nossos últimos jogos. Isso é tudo o que se pode pedir como treinador. Sim, estou desiludido, mas não muito.
Para finalizar, o comandante parisiense elogiou o brasileiro Neymar, que fez uma partida incrível, segundo o treinador. Tuchel também falou sobre a forma de Mbappé, que sofreu com lesão antes da volta da Champions.
- Estou orgulhoso porque o Neymar fez mais uma partida em que mostrou a sua incrível habilidade e mentalidade. Quanto a Mbappé, foi difícil porque ele teve uma lesão grave e perdeu muitos treinos. É um milagre ele estar conosco.

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