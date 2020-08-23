'Deixamos tudo em campo', diz Tuchel, que também elogia Neymar

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O técnico do Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, lamentou a derrota dos franceses para o Bayern de Munique na decisão da Liga dos Campeões e disse que sua equipe deu tudo de si dentro de campo ao longo dos 90 minutos.- Demos tudo. Deixamos o coração e tudo mais em campo. Podemos esperar isso numa final, mas nada mais. Não podemos controlar o resultado. Pensei antes do jogo que o primeiro gol poderia decidir esta partida.

O alemão também disse estar orgulhoso de sua equipe, mesmo com a tristeza pelo resultado negativo.

- Houve uma diferença de um gol entre duas equipes muito fortes. Estou orgulhoso da nossa mentalidade e de como jogamos nossos últimos jogos. Isso é tudo o que se pode pedir como treinador. Sim, estou desiludido, mas não muito.

Para finalizar, o comandante parisiense elogiou o brasileiro Neymar, que fez uma partida incrível, segundo o treinador. Tuchel também falou sobre a forma de Mbappé, que sofreu com lesão antes da volta da Champions.