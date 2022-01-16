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Deivinho projeta disputa do EC São Bernardo na A-3 do Paulista: 'Focar no acesso'

O atacante de 24 anos marcou presença na campanha do Cachorrão na Copa Paulista, competição em que foi eliminado nas quartas de final...
LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2022 às 19:39

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 19:39

A equipe do EC São Bernardo, continua se preparando para a estreia na Série A3 do Paulistão. A comissão técnica aposta na manutenção da base do elenco, que teve boa participação na Copa Paulista.Deivinho, por exemplo, chegou no ano passado para disputar a Copa Paulista. O atacante de 24 anos marcou presença na campanha do Cachorrão, que foi eliminado nas quartas de final. Com o bom desempenho, o jogador teve o contrato renovado em dezembro para a disputa do estadual.
- Fico feliz em ter renovado, é importante manter o mesmo grupo, temos bons jogadores, fizemos bons jogos ano passado. Acho que esse entrosamento pode fazer a diferença em relação aos rivais. Vamos em busca de fazer uma boa campanha e focar no acesso e quem sabe no título - comentou.
A pré-temporada do Cachorrão começou em dezembro, o primeiro jogo na A-3 será dia 30 de janeiro. Deivinho disse que não vê a hora de entrar em campo.
- Estreia é sempre um jogo mais nervoso, mas estamos nos preparando muito bem, o time está treinando forte no dia a dia. O primeiro jogo sempre bate um friozinho na barriga, mas o grupo está focado em fazer um grande jogo e começar o ano com pé direito.
O EC São Bernardo segue com os treinamentos visando a Série A-3 do Campeonato Paulista. A equipe estreia no dia 30 de janeiro diante da Matonense, fora de casa.
Crédito: DeivinhoempreparaçãodoECSãoBernardoparaoPaulistãodaSérieA3(Foto:Divulgação/ECSãoBernardo

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