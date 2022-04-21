Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Deijair, goleiro do Bahia de feira, projeta os desafios da equipe para temporada

No primeiro jogo da série D, a equipe empatou sem gols com o Nova Venécia ...

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 19:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2022 às 19:48
O Bahia de Feira começou a trilhar seus objetivos no Brasileirão Série D 2022. Visando uma vaga na divisão nacional superior, o time encarou, na estreia, o Nova Venécia (ES). Após disputar a partida fora de casa, o clube levou um ponto do confronto. Com ambição por maiores conquistas, um dos reforços recentes da equipe é o goleiro Deijair, revelado pelo Bahia e um destaque do último estadual, onde atuou pelo Barcelona de Ilhéus.
Além de ganhar destaque ao agarrar pênaltis durante o Baianão, o goleiro se destacou com ótimas intervenções para evitar os gols dos adversários. Em entrevista, Deijair comentou sobre sua adaptação: -Tem sido bem tranquila até aqui. Já conhecia alguns atletas do clube e também fui bem recebido por todos-, relatou o atleta.
Sonhando alto e trabalhando para dar respaldo para as expectativas, o goleiro revela quais são as metas do resto do ano: -Meu objetivo é o mesmo de todo o grupo: subir o time para a série C do Brasileiro. Estamos nos dedicando ao máximo no dia a dia para realizarmos uma boa trajetória durante a temporada-, concluiu Deijair.
O próximo jogo do Bahia de Feira será no Domingo (24), às 16 horas, contra a Ferroviária.
Crédito: Deijairatuandopeloex-clube(Foto:Divulgaçãopessoal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada morna: 5 receitas ricas em proteínas para o almoço
Imagem de destaque
Vizinho é preso suspeito de aliciar e assediar menina de 11 anos em Colatina
Imagem de destaque
Lula na Espanha: 'Tenho muitas preocupações no Brasil para me preocupar com a Venezuela'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados