Deijair, goleiro do Bahia de feira, projeta os desafios da equipe para temporada

O Bahia de Feira começou a trilhar seus objetivos no Brasileirão Série D 2022. Visando uma vaga na divisão nacional superior, o time encarou, na estreia, o Nova Venécia (ES). Após disputar a partida fora de casa, o clube levou um ponto do confronto. Com ambição por maiores conquistas, um dos reforços recentes da equipe é o goleiro Deijair, revelado pelo Bahia e um destaque do último estadual, onde atuou pelo Barcelona de Ilhéus.

Além de ganhar destaque ao agarrar pênaltis durante o Baianão, o goleiro se destacou com ótimas intervenções para evitar os gols dos adversários. Em entrevista, Deijair comentou sobre sua adaptação: -Tem sido bem tranquila até aqui. Já conhecia alguns atletas do clube e também fui bem recebido por todos-, relatou o atleta.

Sonhando alto e trabalhando para dar respaldo para as expectativas, o goleiro revela quais são as metas do resto do ano: -Meu objetivo é o mesmo de todo o grupo: subir o time para a série C do Brasileiro. Estamos nos dedicando ao máximo no dia a dia para realizarmos uma boa trajetória durante a temporada-, concluiu Deijair.

O próximo jogo do Bahia de Feira será no Domingo (24), às 16 horas, contra a Ferroviária.