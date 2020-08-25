Definindo a situação após fim de contrato com o Marítimo, Bebeto destaca bom momento na carreira

Vestindo a camisa do Marítimo nas últimas três temporadas, o lateral-direito Bebeto, revelado nas categorias de base do Bahia, e com passagens pelo São Bento e Caxias, revelou estar ansioso para definir sua situação após o fim do contrato com o clube português. Segundo o jogador, a meta é permanecer na Europa.
- Minha meta é permanecer na Europa por alguns anos ainda. Estamos conversando com alguns clubes, inclusive em Portugal, e essa definição deve acontecer em breve. Estou ansioso para resolver isso o quanto antes para iniciar a pré-época - disse.
Ainda de acordo com o atleta, essas últimas épocas foram muito importantes em sua carreira.
- Fiz bons anos no Marítimo e estou feliz com o que vem acontecendo comigo. Espero manter essa intensidade e esse nível nos próximos anos.