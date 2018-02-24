Definidos os pontos de vendas de Vasco x Boavista no Kleber Andrade

Estão definidos os pontos de venda para o jogo entre Vasco e Boavista, válido pela Taça Rio, domingo (4 de março), às 19h30, no Estádio Kléber Andrade. Além do site www.meubilhete.com, os torcedores poderão garantir seu lugar na arquibancada nos seguintes locais: Ademar Cunha (Campo Grande, Laranjeiras, Novo México e Guarapari), Libanesa Homem (Praia do Canto), Torcedor Esporte Clube (Shopping Vitória), Quiosque Acesso VIP (Shopping Vitória) e Vettor Esportes (Cachoeiro de Itapemirim).

As vendas terão início segunda-feira (26/02), pelo valor de R$ 60,00 (meia). Estarão disponíveis para compra 17 mil ingressos, e a capacidade do estádio será de 19.600 torcedores.

O Vasco joga no próximo fim de semana no estádio Kleber Andrade Crédito: Ricardo Medeiros

PROMOÇÃO

Leitores do jornal Notícia Agora poderão pagar meia-entrada, bastando recortar o selo-desconto publicado no jornal a partir de segunda-feira (26/02).

Integrantes do Clube do Assinante da Gazeta também terão direito a comprar os ingressos pelo valor de meia, sendo até quatro bilhetes promocionais por assinante.

SERVIÇO

Vasco x Boavista

Local: Estádio Kléber Andrade

Data: 04 de março

Horário: 19h30

Ingressos: R$ 60,00 (meia) e R$ 120,00 (inteira), com pagamento em dinheiro ou cartão. Gratuidade para crianças de até 2 anos.