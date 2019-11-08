Definidos jogos das quartas de final do Mundial Sub-17 que rolam no Kleber Andrade

O Espírito Santo já se prepara para sua despedida da Copa do Mundo Sub-17. Após 14 partidas, o estádio Kleber Andrade, em Cariacica, recebe no próximo domingo (10) seus dois derradeiros jogos na competição internacional. Vai ser a última oportunidade do torcedor capixaba prestigiar o evento. Válidos pelas quartas de final, os confrontos Holanda x Paraguai, e Coreia do Sul x México vão definir dois semifinalistas no gramado do Klebão.

Marcada para às 16h30, a partida entre Holanda e Paraguai será a primeira do dia. Na sequência, Coreia do Sul e México medem forças às 20h. Todas as equipes já atuaram no Kleber Andrade. A Holanda retorna ao palco onde atuou em duas oportunidades e em ambas saiu de campo derrotada. Já México e Coreia do Sul têm boas lembranças. Os mexicanos golearam Ilhas Salomão por 8 a 0, e os coreanos venceram os chilenos por 2 a 1. O Paraguai também jogou apenas uma vez, mas foi o suficiente para ficar na memória. Venceu a Argentina por 3 a 2 em um jogo emocionante.