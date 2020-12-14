Definido o formato de disputa do Campeonato Cearense 2021

Crédito: Felipe Santos/Ceará SC

Está definido o formato e datas do Campeonato Cearense 2021. Em reunião na sede da entidade, os dirigentes se encontraram e bateram o martelo sobre o estadual da próxima temporada.Assim como em 2020, o próximo ano do futebol brasileiro terá um calendário apertado. A data para estreia do torneio será no dia 10 de fevereiro.

A formula será parecida com a deste ano. A diferença é a semifinal e a decisão terá apenas uma partida.

Ceará e Fortaleza, os dois gigantes do estado, entram apenas na Segunda Fase. Mesmo com essa ‘folga’ no calendário, a dupla estuda a possibilidade de usar times alternativos.

Veja como será a disputa do Cearense 2021:

. Oito times se enfrentam na Fase Inicial em pontos corridos.

. Os seis melhores colocados se juntam a Ceará e Fortaleza e disputam a Segunda Fase em pontos corridos

. Os quatro melhores avançam para a semifinal, que será disputada em jogo único