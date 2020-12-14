Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Definido o formato de disputa do Campeonato Cearense 2021

Torneio começa no dia 10 de fevereiro e terá novidades nos jogos decisivos...

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 16:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 dez 2020 às 16:44
Crédito: Felipe Santos/Ceará SC
Está definido o formato e datas do Campeonato Cearense 2021. Em reunião na sede da entidade, os dirigentes se encontraram e bateram o martelo sobre o estadual da próxima temporada.Assim como em 2020, o próximo ano do futebol brasileiro terá um calendário apertado. A data para estreia do torneio será no dia 10 de fevereiro.
A formula será parecida com a deste ano. A diferença é a semifinal e a decisão terá apenas uma partida.
Ceará e Fortaleza, os dois gigantes do estado, entram apenas na Segunda Fase. Mesmo com essa ‘folga’ no calendário, a dupla estuda a possibilidade de usar times alternativos.
Veja como será a disputa do Cearense 2021:
. Oito times se enfrentam na Fase Inicial em pontos corridos.
. Os seis melhores colocados se juntam a Ceará e Fortaleza e disputam a Segunda Fase em pontos corridos
. Os quatro melhores avançam para a semifinal, que será disputada em jogo único
. A final será disputada em partida única.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos
Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados