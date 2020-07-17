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Definido! Confira as datas e horários das semifinais do Campeonato Cearense

O mata-mata começa no sábado com Fortaleza vs Guarany e encerra no domingo com Ceará vs Ferroviário...
LanceNet

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Publicado em 

17 jul 2020 às 20:34

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 20:34

Crédito: AFP PHOTO
Com o término da Segunda Fase do Cearense apenas quatro times sobraram na disputa (Fortaleza, Ceará, Guarany e Ferroviário) e a data das semifinais foram definidas pela Federação Cearense de Futebol.No sábado, o primeiro jogo acontece entre o Fortaleza, dono da melhor campanha, contra o Guarany-CE, que sofreu para garantir uma vaga entre os melhores. O duelo está marcado para a Arena Castelão, a partir das 18h30 (Horário de Brasília).
No domingo, o Ceará, que ainda lambe as feridas do revés no Clássico-Rei, mede forças com o Ferroviário, em jogo que acontece na Arena Castelão, a partir das 16h (Horário de Brasília).
Vantagens
Por ficarem com as duas melhores campanhas, Fortaleza e Ceará entram em campo com a vantagem de empatar no tempo normal e prorrogação para sair com a vaga.
Calendário
18/07Fortaleza x Guarany-CE – 18h30 (Horário de Brasília)
19/07Ceará x Ferroviário – 16h (Horário de Brasília)

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