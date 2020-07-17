Definido! Confira as datas e horários das semifinais do Campeonato Cearense

Com o término da Segunda Fase do Cearense apenas quatro times sobraram na disputa (Fortaleza, Ceará, Guarany e Ferroviário) e a data das semifinais foram definidas pela Federação Cearense de Futebol.No sábado, o primeiro jogo acontece entre o Fortaleza, dono da melhor campanha, contra o Guarany-CE, que sofreu para garantir uma vaga entre os melhores. O duelo está marcado para a Arena Castelão, a partir das 18h30 (Horário de Brasília).