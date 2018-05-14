Definidas as oito equipes para a quarta fase do Campeonato Rural

Definidos os oito classificados para a quarta fase do Campeonato Rural. Após a realização das partidas de volta das oitavas de final, neste fim de semana, os times de Anchieta, Ecoporanga, Ibatiba, Itaguaçu, Jaguaré, Pancas, Presidente Kennedy e São José do Calçado carimbaram o passaporte para a sequência da competição.

Grandes surpresas marcaram a rodada. No sábado (12), Ecoporanga  seleção já dada como eliminada por muitos, após ter perdido o jogo de ida para Barra de São Francisco por 3 a 0  conseguiu o que parecida improvável: em casa, eliminou o rival com uma goleada por 4 a 0. Os gols foram marcados por Stanley, duas vezes, Wesley Santos e Vinícius.

O time de Ecoporanga está classificado à quarta fase Crédito: Sesport/Divulgação

Itaguaçu também surpreendeu. Após ter pedido em casa para Santa Maria de Jetibá por 3 a 2, goleou o vizinho da região central serrana, no domingo (13), por 6 a 2. Já Anchieta e Pancas, os dois únicos municípios que estavam com 100% de aproveitamento, empataram seus jogos, com Guarapari (0 a 0) e Marilândia (2 a 2), respectivamente. O suficiente para garantirem a classificação.

Terceira Fase/Oitavas de final - Resultados - Jogos de Volta

Chave Norte

Região 1

Ecoporanga 4 x 0 Barra de São Francisco (Ida: Barra de São Francisco 3 x 0 Ecoporanga)

Região 2

São Mateus 1 x 4 Jaguaré (Ida: Jaguaré 2 x 1 São Mateus)

Região 3

Pancas 2 x 2 Marilândia (Ida: Marilândia 0 x 1 Pancas)

Região 4

Santa Maria de Jetibá 2 x 6 Itaguaçu (Ida: Itaguaçu 2 x 3 Santa Maria de Jetibá)

Chave Sul

Região 5

Afonso Cláudio 1 x 3 Ibatiba (Ida: Ibatiba 2 x 0 Afonso Cláudio)

Região 6

Guarapari 0 x 0 Anchieta (Ida: Anchieta 1 x 0 Guarapari)

Região 7

Presidente Kennedy 3 x 0 Atílio Vivácqua (Ida: Atílio Vivácqua 0 x 0 Presidente Kennedy)

Região 8

Guaçuí 1 x 1 São José do Calçado (Ida: São José do Calçado 2 x 0 Guaçuí)

Quarta Fase/Quartas de final  Jogos de ida

Chave Norte

20/05 - Jaguaré x Ecoporanga

19/05 - Itaguaçu x Pancas

Chave Sul

20/05 - Anchieta x Ibatiba