Definidas as oitavas de final da Série D; Veja os confronto

Definida as oitavas de final da Série D. Neste domingo, 10 partidas foram disputadas pela Segunda Fase do torneio nacional e não faltou bola dentro da rede. Veja os placares abaixo:América-RN 5 x 0 Coruripe (5 x 1)Mirassol (3) 1 x 0 (0) Caxias (1 x 1)Altos 3 x 1 Rio Branco (5 x 1)Aparecidense 4 x 0 Tupynambás (5 x 1)Gama (3) 1 x 2 (4) Goianésia (3 x 4)River 0 x 1 Galvez (0 x 1)São Luiz 2 x 0 Cabofriense (3 x 1)Fast Club (6) 1 x 1 (5) Moto Club (3 x 3)Ferroviária 1 x 2 Marcílio Dias (1 x 2)Salgueiro 4 x 0 Conquista (7 x 4)
Confira os duelos das oitavas
Juventude Samas x FlorestaGalvez x América-RNSalgueiro x AltosGlobo FC x FastSão Luiz x AparecidenseMarcílio Dias x GoianésiaMirassol x BrasilienseGoiânia x Novorizontino