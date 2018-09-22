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Copa Espírito Santo

Definição: Vitória e Serra garantem últimas vagas nas sêmis da Copa ES

O Alvianil ficou no 0 a 0 com o Tupy, enquanto o Tricolor Serrano venceu o São Mateus por 3 a 0
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2018 às 19:46

Publicado em 22 de Setembro de 2018 às 19:46

Tupy e Vitória se enfrentaram no Gil Bernardes Crédito: Wagner Chaló/Vitória F.C.
Tudo definido para as semifinais da Copa Espírito Santo. Neste sábado (22), Serra e Vitória garantiram as últimas vagas e se juntaram aos já classificados Real Noroeste e Atlético Itapemirim para a próxima fase. O Vitória ficou no 0 a 0 com o Tupy, no estádio Gil Bernardes, enquanto o Atlético Itapemirim derrotou o Castelo por 3 a 0, com dois gols de Kaio e outro de Alexsandro, no José Olívio Soares.
O Serra, que ainda lutava por uma vaga na semifinal, derrotou o São Mateus por 3 a 0, com gols de Diego Alves, Emílio e Rael, no estádio Sernamby, no Norte.
Em jogo que nada valia, entre Sport e Linhares, um susto. O meia Gustavo Paulista sofreu um mal súbito, mas recuperou a consciência ainda em campo. Ele foi levado ao hospital. 
Semifinais
As semifinais acontecem nos dois próximos finais de semana (29 e 06/10) com os seguintes jogos: Serra x Vitória e Atlético Itapemirim x Real Noroeste.
FICHA TÉCNICA
Tupy 0 x 0 Vitória
Tupy: Geo Benha; Vandinho (Edmar Chazinho), Diogo Ferreira, Rhamon Mexicano e Ayrton; David, Bruninho Araújo, Canário (Breno) e Bruno Paixão; Felipe Kalu (Dedé) e Lambiru. Técnico: Wagner Nascimento
Vitória: Harrison; Cássio, Ferrugem, Reinaldo e Franklin; Thiago, Rodrigo César e Deivison; Chiquinho (Matheus Costa), Henrique (Gian) e Nilo (Wagner). Técnico: Wesley Martinelli
Estádio: Gil Bernardes, em Itapoã, Vila Velha
Árbitro: Rudimar Goltara

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