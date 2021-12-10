Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Definição sobre Rogério Ceni e perfil de reforços: São Paulo tem reunião para começar planejamento de 2022
futebol

Definição sobre Rogério Ceni e perfil de reforços: São Paulo tem reunião para começar planejamento de 2022

Técnico se reunirá com a diretoria do Tricolor nesta sexta-feira para definir permanência no clube e possíveis posições carentes no elenco para a próxima temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 dez 2021 às 07:00

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 07:00

O São Paulo terá uma sexta-feira agitada se tratando do planejamento para a próxima temporada. A diretoria do Tricolor se reunirá com o técnico Rogério Ceni para definir duas questões: a sua permanência no clube e possíveis reforços e posições carentes no elenco. A primeira questão parece mais urgente. A cada entrevista coletiva, Rogério Ceni dá sinais que só ficará no São Paulo caso tenha condições de ter um time mais competitivo em 2022, que possibilite ao clube brigar por conquistas. O ídolo do Tricolor, considerado por muitos o melhor jogador da história do clube, tem receio de manchar a sua história caso a próxima temporada seja abaixo do esperado.
- É momento de conversar e vamos fazer isso para ver o que é possível mudar, ver o que o clube tem como meta. Para mim é um prazer estar no São Paulo, mas tenho uma história aqui dentro e qualquer coisa de ruim que aconteça tem um peso muito grande para mim. Este é o único problema que existe. Não é falta de vontade, de querer trabalhar. Eu me importo, e talvez por me importar tanto pelo clube que acabo refletindo mais do que uma vez para ver qual a real possibilidade para 2022 – afirmou Ceni após a derrota por 2 a 0 para o América-MG.
VEJA COMO FICOU A TABELA DO BRASILEIRÃO 2021!A diretoria do Tricolor não pensa em mudar a comissão técnica e tentará convencer Rogério Ceni com um bom planejamento para o próximo ano. Planejamento esse que passa pela questão dos reforços. Segundo Rogério Ceni, o São Paulo precisa de atletas com mais imposição no um contra um e que joguem no lado do campo.
- Posições (de reforços) serão passadas para a direção, já citei várias vezes em entrevistas coletivas, faltam algumas posições, de um contra um, de lado de campo, é minha opinião, minha análise, que passarei provavelmente em reunião amanhã com a direção - afirmou o treinador.
Alguns nomes de atacantes de velocidade já foram discutidos, como do atacante Romarinho, que trabalhou com Ceni no Fortaleza. No entanto, essas questões serão debatidas ao decorrer da pré-temporada e claro, com a confirmação da permanência de Rogério Ceni.
Vale ressaltar que o São Paulo não tem dinheiro para grandes contratações. O clube viu a sua dívida aumentar para perto dos R$ 700 milhões e terá que parir para reforços que sejam baratos e que possam agregar dentro de campo.
Crédito: RogériodevesereunircomadiretoriadoSãoPaulonestasexta(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados