Deficiente visual cuida de 100 crianças em projeto social na Serra

O projeto social Chute de Esperança, de Jardim Bela Vista, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros

A chuva ficava cada vez mais forte e já transformava o chão de terra em lama: Até se chover canivete a gente vem, disse um sorridente menino. Mesmo em situação precária, o campo de futebol do bairro Jardim Bela Vista, na Serra, é o parque de diversões, o refúgio de 98 crianças e adolescentes.

Antes de a bola rolar, um aluno segurou Dalton da Conceição pelo braço e cuidadosamente o entregou um copo de café. Aquele menino e todos os outros são os olhos do fundador do projeto social Chute de Esperança. Portador de glaucoma, ele perdeu a visão, mas ganhou um bocado de filhos e, de quebra, mais mil motivos para se orgulhar.

Dalton era gari quando precisou ser afastado do serviço por conta do glaucoma. Sem poder trabalhar e com um grave problema de visão, teve que procurar uma alternativa para driblar o abatimento. Tive que me aposentar e me senti inútil. Um garoto me levou para tomar conta de um time de salão, gostei da ideia e comecei o projeto, há 17 anos, disse Dalton, que aos poucos perdeu 100% da visão.

Deficiente visual, Dalton da Conceição cuida de quase 100 crianças Crédito: Ricardo Medeiros

Mas não basta gostar de futebol para participar do projeto. Tem que estudar, ter boas notas e ser um bom menino dentro de casa. E nesses 17 anos, Dalton conseguiu o que queria: formar cidadãos. Mas foi além. Conseguiu companheiros para o dia a dia.

Tenho que atravessar a BR de casa para o campo, os meninos vêm comigo andando. Eles têm um carinho enorme comigo, passaram a ser minha família. Eu caí e quebrei o braço. Ontem fui no médico, em Vila Velha, e um deles foi comigo me acompanhar.

Além de cuidar dos meninos, Dalton também ajuda as famílias mais necessitadas com cestas básicas.

O projeto social Chute de Esperança, de Jardim Bela Vista, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros

MATERIAL PERDIDO EM INCÊNDIO

Nem mesmo os obstáculos desmotivaram Dalton da Conceição do sonho de dar alegria para os meninos da região Jardim Bela Vista. No fim de 2015, o treinador e cerca de 50 crianças iam de ônibus para um jogo em Piranema, Cariacica. Quando passava por Nova Rosa da Penha, o veículo deu uma pane elétrica e começou a pegar fogo. Ele perdeu todo o material do projeto e ainda passou um sufoco.

O fogo começou na frente, então não tinha como sair do ônibus. Os mais velhos ajudaram a tirar os meninos pela janela e por fim quase que eu não saio (risos). Fiquei até o final para protegê-los e depois me tiraram. Perdemos cinco jogos de materiais, seis bolas, garrafas, tudo. Consegui comprar material usado, mesmo sem muita condição de uso, mas tinha que continuar o trabalho, caso contrário seria muito menino perdido. Muitos pais vêm me perguntar como transformei os filhos deles (risos).

Os alunos não têm uniformes para treinos Crédito: Ricardo Medeiros

Dalton mantém o projeto com o próprio benefício do INSS e também conta com doações. A maior parte vem do meu salário. A gente aperta aqui, aperta ali e sempre aparece um filho de Deus para ajudar. Qualquer ajuda é bem-vinda para nós, disse.

A equipe faz até viagens para torneios nacionais. No entanto, por conta do incidente no ônibus e a perda do material, Dalton e os meninos não conseguiram mais pegar a estrada. Temos vários troféus. Duas vezes por ano a gente viajava, no período de férias, para São Paulo, Bahia, Minas. Mas não conseguimos mais depois do acidente. Eu não quero ganhar nada, só quero ver esses meninos bem".

Já entrei até em boca de fumo para tirar menino de lá Dalton da Conceição - fundador do projeto

ZAGUEIRO NÃO DESVIA O FOCO APÓS TRAGÉDIA NA FAMÍLIA

O zagueiro Fernando Ferreira tem 16 anos Crédito: Ricardo Medeiros

Aos 10 anos, o garoto Fernando Ferreira teve que lidar com a perda do pai, que morreu assassinado. Hoje, com 16, sonha em virar um zagueiro profissional, mesmo diante de outros problemas.

Meu pai mexia com coisas erradas, mas tenho muitas lembranças boas dele. Moro com a minha tia porque minha mãe fica trocando de bairro e eu quero estudar. Tenho muitos amigos envolvidos com coisas erradas também e chamo para vir jogar. Não quero servir de mau exemplo para ninguém, quero jogar futebol e dar uma vida melhor para minha família, disse o flamenguista, que tem o zagueiro Réver como ídolo.

Em meio à meninada, dois gêmeos chamam a atenção. Gustavo e Ruan Macedo, de 13 anos, têm o mesmo corte de cabelo. O volante Gustavo participou de uma peneira do Bahia recentemente. Não passou, mas também não perdeu as esperanças de um dia vestir a camisa de um time profissional. Enquanto isso não acontece, segue no projeto aprendendo e muito com o professor Dalton.

Os gêmeos Gustavo e Ruan Macedo, de 13 anos Crédito: Ricardo Medeiros

Treino com muito foco para ter um futuro melhor. A gente é uma equipe, um time. O Dalton ensina muita coisa e dá puxão de orelha em quem falta treino, arruma confusão ou não está bem na escola.

CONHEÇA O CHUTE DE ESPERANÇA

PÚBLICO: Atende 98 crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos da região de Jardim Bela Vista, na Serra.

AOS DOMINGOS: Jovens com mais de 17 anos se reúnem todo domingo. Assim como os mais novos, eles também disputam campeonatos e, inclusive, foram campeões da Copa Serrão recentemente.

PROJETO: Existe há 17 anos. Para participar, a criança tem que frequentar a escola e ter boas notas. Bom comportamento também é fundamental para entrar no Chute de Esperança.

OBJETIVO: O intuito do projeto social é formar um cidadão, independente de virar um atleta profissional ou não no futuro.

COMO SE MANTÉM: Fundador do Chute de Esperança, Dalton da Conceição usa o próprio benefício mensal do INSS - ele é aposentado por invalidez por conta do glaucoma - para manter o projeto. Ele também aceita doações.