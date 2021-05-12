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futebol

Defesa do Sport acumula cinco jogos sem levar gols

Leão foi vazado pela última vez no dia 10 de abril, quando empatou pela Copa do Nordeste...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 16:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2021 às 16:04
Crédito: Twitter/Sport
Finalista do Campeonato Pernambucano, o Sport mostrou um grande poder de reação na trajetória desta temporada. Eliminado da Copa do Nordeste e Copa do Brasil, o estadual virou a ponte de salvação do time.
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Comandado por Umberto Louzer, o time mostra mais resistência diante dos rivais e apresenta uma solidez defensiva, que há tempos não era visto na Ilha do Retiro.
Para entender a evolução da defesa, nos últimos cinco duelos a equipe não foi vazada, algo raro na época de Jair Ventura no comando do time.
A última vez que o Sport foi vazado aconteceu no dia 10 de abril, quando a equipe empatou por 2 a 2 contra o Treze, pela 8ª rodada da Copa do Nordeste.
Veja os duelos de invencibilidade da defesa do Leão:
Sport 3 x 0 Vitória-PESete de Setembro 0 x 2 SportRetrô 0 x 1 SportSport 3 x 0 NáuticoSport 1 x 0 Salgueiro

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