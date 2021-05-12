Defesa do Sport acumula cinco jogos sem levar gols

Crédito: Twitter/Sport

Finalista do Campeonato Pernambucano, o Sport mostrou um grande poder de reação na trajetória desta temporada. Eliminado da Copa do Nordeste e Copa do Brasil, o estadual virou a ponte de salvação do time.

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Comandado por Umberto Louzer, o time mostra mais resistência diante dos rivais e apresenta uma solidez defensiva, que há tempos não era visto na Ilha do Retiro.

Para entender a evolução da defesa, nos últimos cinco duelos a equipe não foi vazada, algo raro na época de Jair Ventura no comando do time.

A última vez que o Sport foi vazado aconteceu no dia 10 de abril, quando a equipe empatou por 2 a 2 contra o Treze, pela 8ª rodada da Copa do Nordeste.

Veja os duelos de invencibilidade da defesa do Leão: