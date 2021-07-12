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futebol

Defesa do São Paulo melhora com Arboleda, que deve renovar contrato

Equatoriano voltou ao time contra o Internacional e manteve sequência diante do Bahia, onde a equipe não foi vazada em nenhum dos jogos. Jogador negocia para renovação...

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2021 às 08:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
A defesa do São Paulo melhorou após a volta do zagueiro Arboleda, que estava defendendo a seleção do Equador na Copa América e ficou quase um mês fora da equipe de Hernán Crespo, desfalcando o Tricolor em doze partidas.
ATUAÇÕES: Liziero marca no fim e leva a maior nota do São Paulo contra o Bahia
Nesse período, um dos principais setores criticados pela torcida foi justamente a defesa, que levou 14 gols em 12 jogos, uma média de mais de um por jogo. No entanto, com o retorno do camisa quatro, o setor defensivo não foi vazado em dois jogos seguidos: Internacional, no Beira-RIo e Bahia, no Morumbi.
VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO Além disso, o zagueiro equatoriano tem 18 jogos na temporada, com 14 vitórias e quatro empates, ou seja, invicto no São Paulo sob o comando de Hernán Crespo. Com ele em campo, o Tricolor sofreu apenas seis gols em 18 partidas, mostrando a importância dele para a equipe.
Renovação encaminhada Segundo informações do 'Goal', o zagueiro conversa com o São Paulo para a renovação de seu contrato, que termina em junho de 2022. A tendência é que um novo acordo, até dezembro de 2024, seja assinado nas próximas semanas.
Apesar das polêmicas fora de campo, Arboleda é um dos líderes do elenco são-paulino e tem a confiança absoluta da comissão técnica de Hernán Crespo.

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