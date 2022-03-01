Defesa do Peterborough se fecha, mas Manchester City pressiona e vence pela Copa da Inglaterra

O Manchester City venceu o Peterborough por 2 a 0 pela quarta rodada da Copa da Inglaterra. A defesa do Peterborough se fechou, mas não conseguiu segurar a pressão da equipe de Pep Guardiola. Os gols foram marcados por Mahrez e Grealish.
PETERBOROUGH FECHADOCom uma equipe de qualidade inferior, o Peterborough se fechou na defesa e quem jogou foi o Manchester City. O time de Pep Guardiola dominou a posse de bola, mas só ficou trocando passes em volta da área adversária durante a primeira etapa.
ABRIU O MARCADOR!Depois de tanta pressão, o Manchester City conseguiu ficar à frente do placar. Aos 14 minutos do segundo tempo, Phil Foden tocou para Mahrez, que pedalou e bateu cruzado no gol. Em seguida, aos 21 minutos, Foden deu um belo lançamento para Grealish marcar o segundo do jogo.
SEQUÊNCIAO Manchester City tem um compromisso importante no domingo. Em casa, a equipe de Guardiola vai enfrentar o Manchester United pela Premier League.