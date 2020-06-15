Defensor do Dortmund disse que nunca recebeu proposta do Real

O defensor Lukasz Piszczek revelou que apesar de ter sido muito relacionado com uma possível ida para o Real Madrid ao longo de sua carreira, nunca teve proposta oficial. Em entrevista à revista “Kicker”, o veterano não se mostrou arrependido e disse que o Borussia Dortmund não devia ter interesse em negociá-lo.
- Todos os anos me diziam que eu ia para o Real Madrid, mas nada aconteceu. Não houve propostas, meu agente não me disse sobre contatos diretos, eram só rumores. Talvez o Borussia Dortmund não queria que eu saísse, então nem sequer ouviu outros clubes.
O polonês de 35 anos está no clube aurinegro desde 2010, quando chegou do Hertha Berlin. Com o Dortmund, o lateral ganhou dois títulos de Campeonato Alemão, duas Copas da Alemanha, três Supertaças da Alemanha, além de ter chegado em uma final de Liga dos Campeões com a equipe. O atleta possui contrato com o clube até 2021.E MAIS:Técnico do Barcelona elogia Griezamann apesar de jogo discretoIker Casillas renuncia candidatura a presidência da Federação EspanholaAtacante do Zenit é o principal alvo do Arsenal caso Aubameyang saiaChelsea define preço para liberar saída do volante N'Golo Kanté E MAIS: