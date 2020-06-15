Defensor do Dortmund disse que nunca recebeu proposta do Real

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O defensor Lukasz Piszczek revelou que apesar de ter sido muito relacionado com uma possível ida para o Real Madrid ao longo de sua carreira, nunca teve proposta oficial. Em entrevista à revista “Kicker”, o veterano não se mostrou arrependido e disse que o Borussia Dortmund não devia ter interesse em negociá-lo.

- Todos os anos me diziam que eu ia para o Real Madrid, mas nada aconteceu. Não houve propostas, meu agente não me disse sobre contatos diretos, eram só rumores. Talvez o Borussia Dortmund não queria que eu saísse, então nem sequer ouviu outros clubes.