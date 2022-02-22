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futebol

Defensor do Atlético de Madrid sobre Simeone: 'Vamos seguir até a morte'

Savic garante que o vestiário colchonero está fechado com o histórico comandante argentino e projeta o confronto contra o Manchester United pela Champions League...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 09:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2022 às 09:26
Stefan Savic, zagueiro do Atlético de Madrid, declarou que o vestiário está fechado com o técnico Diego Simeone. Em entrevista ao "As", o defensor afirmou que o elenco está unido e que ninguém duvida do trabalho desenvolvido pelo argentino.- Não tenho nenhuma dúvida nem do mister nem da equipe. Ele segue igual, sempre motivado, muito conectado para ter sucesso com esse time e todos estão por trás dele e seguiremos até a morte.
> Veja a tabela da Champions League
O atleta também projetou o confronto contra o Manchester United pelas oitavas de final da Champions League e o reencontro com Cristiano Ronaldo.
- É 50% (de chance para cada time). É uma grande equipe, com muita história na Liga dos Campeões, com um elenco muito forte. Vejo essa eliminatória muito aberta. Sabemos suas virtudes, possuem jogadores muito rápidos pelos lados e atacantes que se mexem bem na área.
Na La Liga, o atual campeão espanhol não vive um bom momento. Por conta de um desempenho irregular na temporada, o Atlético de Madrid ocupa apenas a 5ª colocação na classificação e está fora da zona de qualificação para a próxima Champions League.
Crédito: SavicafirmouqueoelencodoAtléticodeMadridapoiaDiegoSimeone(Divulgação/Instagram

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