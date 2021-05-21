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futebol

Defensor anuncia venda de atacante Facundo Milán ao São Paulo

Clube uruguaio confirmou, em nota oficial, a negociação do jogador de 20 anos com o Tricolor. Posição era tratada como prioridade no mercado pelo clube do Morumbi...

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 12:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mai 2021 às 12:39
Crédito: Reprodução/Defensor
O São Paulo deve confirmar a contratação do atacante Facundo Milán nas próximas horas. O anúncio parece ser iminente, visto que o Defensor (URU), já comunicou em seu site oficial a venda do jogador de 20 anos ao Tricolor. Os valores e tempo de contrato não foram divulgados.
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Facundo chegou a disputar 37 partidas com a camisa do clube uruguaio desde a sua estreia, em 2017. Na última temporada, foram nove jogos e três gols marcados.
VEJA COMO ESTÁ A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA O São Paulo vê Milán como uma grande promessa uruguaia e trata a chegada do jogador como uma oportunidade, visto que é jovem e pode ser bastante aproveitado na equipe de Hernán Crespo, que conta somente com Pablo e Luciano como atacantes mais avançados.
A falta de jogadores dessa posição fez o meio-campista Vitor Bueno atuar como centroavante em algumas partidas. Apesar das boas atuações do camisa 12, a diretoria do São Paulo nunca escondeu que estava a procura de atacantes no mercado da bola.
VEJA A NOTA OFICIAL DO DEFENSOR
'Facundo Milan não vai jogar pelo Defensor Sporting na próxima temporada e vai continuar a carreira no São Paulo, no Brasil.
O atacante de 20 anos e artilheiro histórico das nossas formações, chegou a disputar um total de 37 jogos com a camisa roxa desde sua estreia em 2017, e teve um total de 9 partidas na última temporada marcando 3 gols.'

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