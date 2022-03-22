Dedurou? Postagem de Dentinho indica atacante perto de estrear pelo Ceará

No embate marcado para a próxima quinta-feira (24) onde o Ceará recebe o CRB pelas quartas de final da Copa do Nordeste, o atacante Dentinho tem grandes chances de fazer a sua estreia com a camisa do Vozão.>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE!E, aumentando ainda mais a expectativa para que isso efetivamente ocorra na Arena Castelão, o jogador que retornou ao futebol brasileiro após mais de uma década fez uma intrigante postagem nas suas redes sociais.
Publicando uma imagem onde aparece treinando no CT Cidade Vozão, Dentinho incluiu a seguinte legenda: Apesar do Alvinegro do Porangabussu ter melhor campanha que o CRB na primeira fase do Nordestão, a única vantagem no mata-mata de partida única é definir a classificação em casa. Se o confronto terminar igualado no tempo regulamentar, a definição do qualificado a semifinal acontecerá na disputa de pênaltis.