Dedurou? Postagem de Dentinho indica atacante perto de estrear pelo Ceará

No embate marcado para a próxima quinta-feira (24) onde o Ceará recebe o CRB pelas quartas de final da Copa do Nordeste, o atacante Dentinho tem grandes chances de fazer a sua estreia com a camisa do Vozão.>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE!E, aumentando ainda mais a expectativa para que isso efetivamente ocorra na Arena Castelão, o jogador que retornou ao futebol brasileiro após mais de uma década fez uma intrigante postagem nas suas redes sociais.