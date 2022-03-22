Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Dedurou? Postagem de Dentinho indica atacante perto de estrear pelo Ceará

Jogador publicou foto durante treinamento com a legenda: 'Tá chegando a hora'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mar 2022 às 15:58

Publicado em 22 de Março de 2022 às 15:58

No embate marcado para a próxima quinta-feira (24) onde o Ceará recebe o CRB pelas quartas de final da Copa do Nordeste, o atacante Dentinho tem grandes chances de fazer a sua estreia com a camisa do Vozão.>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE!E, aumentando ainda mais a expectativa para que isso efetivamente ocorra na Arena Castelão, o jogador que retornou ao futebol brasileiro após mais de uma década fez uma intrigante postagem nas suas redes sociais.
Publicando uma imagem onde aparece treinando no CT Cidade Vozão, Dentinho incluiu a seguinte legenda: Apesar do Alvinegro do Porangabussu ter melhor campanha que o CRB na primeira fase do Nordestão, a única vantagem no mata-mata de partida única é definir a classificação em casa. Se o confronto terminar igualado no tempo regulamentar, a definição do qualificado a semifinal acontecerá na disputa de pênaltis.
Crédito: DentinhocomacamisadoCearáduranteentrevistacoletiva(Divulgação/Ceará

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil
Imagem de destaque
Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados