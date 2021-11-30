Decreto real! Reinaldo, Rei do Galo, solta a voz e avisa: 'Tá liberado o grito de bicampeão'

Falta muito pouco para Galo conquistar o título Brasileiro de 2021. A equipe mineira tem 11 pontos de vantagem para o Flamengo (78 a 67 pontos) e o grito de campeão está muito perto de acontecer. Até os torcedores mais cautelosos já se soltaram e estão apenas esperando a confirmação do título. E o otimismo tem a “liberação de um rei” alvinegro. Reinaldo Lima, maior artilheiro do Galo na história, com 255 gols, “decretou” que o grito de campeão, melhor, bicampeão, está autorizado. O ex-jogador, que se emocionou ao ser homenageado por Hulk na partida contra o Fluminense, vitória atleticana por 2 a 1, gerando a “ordem” real para o atleticano se esbaldar na comemoração do caneco, que está quase chegando. Confira no vídeo acima. O Rei do Galo foi homenageado por Hulke "liberou" o grito de campeão para o atleticano-(Pedro Souza/Atlético-MG)