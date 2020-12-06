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Decolou de vez! Goleada faz Grêmio voltar ao G4

Tricolor mostrou a sua força diante do Vaso da Gama e retornou ao grupo dos quatro melhores do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2020 às 18:27

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 18:27

Crédito: Raul Pereira / Fotoarena / Agência Lancepress!
O momento do Grêmio é mágico. Neste domingo, o Tricolor venceu o Vasco da Gama por 4 a 0 e confirmou a sua chegada ao grupo dos postulantes ao título do Campeonato Brasileiro.Além da invencibilidade, que chega a marca de 16 partidas, o Tricolor ingressou no G4, algo que não acontecia desde a 2ª rodada do torneio.
Para terminar entre os quatro melhores da competição, o Grêmio precisa torcer contra o Internacional, que visita o Atlético-MG neste domingo.
O Grêmio volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no dia 14 de dezembro, quando visita o Goiás, na Serrinha.

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