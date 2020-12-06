Decolou de vez! Goleada faz Grêmio voltar ao G4

O momento do Grêmio é mágico. Neste domingo, o Tricolor venceu o Vasco da Gama por 4 a 0 e confirmou a sua chegada ao grupo dos postulantes ao título do Campeonato Brasileiro.Além da invencibilidade, que chega a marca de 16 partidas, o Tricolor ingressou no G4, algo que não acontecia desde a 2ª rodada do torneio.