Decolou de vez! Goleada faz Grêmio voltar ao G4

O momento do Grêmio é mágico. Neste domingo, o Tricolor venceu o Vasco da Gama por 4 a 0 e confirmou a sua chegada ao grupo dos postulantes ao título do Campeonato Brasileiro.Além da invencibilidade, que chega a marca de 16 partidas, o Tricolor ingressou no G4, algo que não acontecia desde a 2ª rodada do torneio.
Para terminar entre os quatro melhores da competição, o Grêmio precisa torcer contra o Internacional, que visita o Atlético-MG neste domingo.
O Grêmio volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no dia 14 de dezembro, quando visita o Goiás, na Serrinha.