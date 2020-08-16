Deco elogia Francisco Trincão, novo reforço português do Barcelona

O ex-jogador e ídolo do Barcelona, Deco, elogiou a contratação do compatriota Francisco Trincão, em entrevista aos canais oficiais do clube catalão. O brasileiro naturalizado português citou aos principais qualidades do jovem de 20 anos e acredita que a joia que surgiu no Braga possa triunfar no futebol espanhol.

- Tem muita qualidade e muito futuro. Tem um chute fácil quando se dirige a posições centrais. É bom no um contra um, é um jogador que pessoalmente eu gosto muito. No Barça, os jogadores que vem de fora devem ter um rendimento imediato, o que nem sempre é fácil. Se tiver minutos, creio que poderá triunfar.Trincão é muito elogiado pela imprensa portuguesa e tratado como uma das principais promessas do país desde Cristiano Ronaldo. O meia-atacante já ganhou prêmio do jornal “A Bola” e foi crucial na campanha do Braga para chegar em 4º lugar e conquistar uma vaga para disputar a próxima Liga Europa.