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futebol

Deco elogia Francisco Trincão, novo reforço português do Barcelona

Ex-meia e ídolo do clube catalão afirma que compatriota pode triunfar na equipe, mas que talvez precise de minutos para se adaptar ao futebol e o estilo no novo país...
LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2020 às 09:16

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 09:16

Crédito: Francisco Trincão é uma das maiores promessas do futebol português (AFP
O ex-jogador e ídolo do Barcelona, Deco, elogiou a contratação do compatriota Francisco Trincão, em entrevista aos canais oficiais do clube catalão. O brasileiro naturalizado português citou aos principais qualidades do jovem de 20 anos e acredita que a joia que surgiu no Braga possa triunfar no futebol espanhol.
- Tem muita qualidade e muito futuro. Tem um chute fácil quando se dirige a posições centrais. É bom no um contra um, é um jogador que pessoalmente eu gosto muito. No Barça, os jogadores que vem de fora devem ter um rendimento imediato, o que nem sempre é fácil. Se tiver minutos, creio que poderá triunfar.Trincão é muito elogiado pela imprensa portuguesa e tratado como uma das principais promessas do país desde Cristiano Ronaldo. O meia-atacante já ganhou prêmio do jornal “A Bola” e foi crucial na campanha do Braga para chegar em 4º lugar e conquistar uma vaga para disputar a próxima Liga Europa.

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