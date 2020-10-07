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Deco destaca ascensão de Raphinha e projeta chegada do brasileiro na Premier League: 'Vai fazer história'

Destaque do Rennes na última temporada, o atacante tem em seu staff o ex-jogador Deco, que falou da contratação pelo Leeds United, recém-promovido à elite do futebol inglês...
LanceNet

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Publicado em 

07 out 2020 às 17:57

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 17:57

Crédito: Divulgação/Arquivo Pessoal
O atacante Raphinha está de casa nova na Europa. O brasileiro, com boas passagens pelo futebol português e pelo futebol francês, agora atuará no Leeds, da Inglaterra, em transferência confirmada na última segunda-feira.
Destaque do Rennes-FRA desde a última temporada, o atacante tem em seu staff o ex-jogador Deco, CEO da D20 Sports, que gerencia a carreira do atleta. O craque elogiou a evolução do atleta e ressaltou que Raphinha tem tudo para manter o bom futebol que vem apresentando, agora na Inglaterra.
- O Raphinha é um jogador de uma qualidade incrível, consegue se adaptar aos mais diversos estilos de jogo. Foi assim por onde passou e na Premier League não será diferente, ainda mais no Leeds, que joga um futebol propositivo, ofensivo, tem tudo para dar certo. Tenho certeza de que ele vai fazer história, declarou o ex-atleta luso-brasileiro.
Revelado pelo Avaí, Raphinha se transferiu para Portugal no início de 2016, passando por Vitória de Guimarães e Sporting, onde se tornou ídolo e chamou atenção do mercado na temporada 2018/2019. Na França, ele ficou por pouco mais de um ano, mas também deixa seu nome marcado com a inédita classificação do Rennes para a Liga dos Campeões de 2020/2021.
Na Inglaterra, Raphinha chega para defender um Leeds que busca se recolocar como uma das principais equipes do país após o acesso para a Premier League sob o comando do argentino Marcelo Bielsa. Em bom início de temporada, ocupa atualmente a oitava colocação com sete pontos em quatro jogos.

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