Deco celebra chegada de Bruno Tabata ao Sporting, de Portugal: 'Jogador de primeira classe'

Crédito: Divulgação/Arquivo Pessoal

Reforço do Sporting em 2020, Bruno Tabata se destacou em Portugal atuando pelo Portimonense, sendo convocado para defender Seleção Brasileira Olímpica em diversas oportunidades. O atleta tem a carreira gerenciada pelo ex-jogador Deco, CEO da D20 Sports, que destacou que o atacante está pronto para atuar nos principais times de Portugal.

- Ele é um jogador de primeira classe, já demonstrou estar preparado para atuar no mais alto nível. O torcedor do Sporting pode ter certeza que ele vai agregar muito ao elenco e tem condições de fazer uma grande temporada - declarou Deco.

Cria do Atlético-MG, Bruno Tabata não atuou profissionalmente no Brasil e defendeu o Portimonense por cinco temporadas, conquistando o título da Liga Pro, antes de chegar ao Sporting em 2020 como grande esperança no setor ofensivo. Na Seleção Brasileira sub-23, conquistou o Torneio de Toulon em 2019, além da vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, quando participou ativamente da campanha no início do ano.