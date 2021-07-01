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Declan Rice rejeita oferta de renovação de West Ham e aguarda proposta de grandes clubes

Meio-campista da seleção inglesa já despertou o interesse de Chelsea e Manchester United, mas possui vínculo com os Hammers até 2024...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 11:15

LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2021 às 11:15
Crédito: HARALDUR GUDJONSSON / AFP
O meia Declan Rice rejeitou duas ofertas de renovação contratual do West Ham, segundo o "The Telegraph". Apesar do jogador ter vínculo com o clube até 2024, um novo acordo e com um aumento salarial gostaria de ser assinado para afastar o interesse de Chelsea e Manchester United.O atleta que é titular da seleção inglesa dirigida por Gareth Southgate busca um novo desafio na carreira. As informações apontam que o meia ficaria chateado se os Hammers recusassem uma oferta de 60 milhões de libras (R$ 414 milhões). Embora ainda seja jovem e tenha apenas 22 anos, o atleta quer se testar em uma grande equipe da Premier League e jogar a Champions League.
> Veja a tabela da Eurocopa
Os Diabos Vermelhos buscam um nome para o setor com o objetivo de tornar a posição competitiva, uma vez que o clube conta atualmente ocm Fred e McTominay. No entanto, o Manchester United já gastou uma grande quantia com Jadon Sancho e tem Varane como uma de suas prioridades.
Já os Blues tentaram a contratação de Rice quando Frank Lampard ainda estava no comando do clube londrino, mas não obteve sucesso. O técnico Thomas Tuchel também é um grande admirador do futebol do jovem, além do atleta ser grande amigo de Mason Mount.

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