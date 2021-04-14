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Declan Rice perguntou sobre Manchester United, diz portal

Jogador do West Ham está sendo especulado nos Diabos Vermelhos para a próxima temporada e já conversou com Luke Shaw e Harry Maguire sobre o clube...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 10:27

LanceNet

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Publicado em 

14 abr 2021 às 10:27
Crédito: Divulgação / Site oficial do West Ham
Declan Rice, meio-campista do West Ham, perguntou para Luke Shaw e Harry Maguire, companheiros de seleção inglesa, sobre o Manchester United, segundo o portal "Manchester Evening News". O volante está sendo especulado para ser reforço dos Diabos Vermelhos na próxima temporada.O atleta de 22 anos tem contrato com os Hammers até 2024 e é avaliado em cerca de 80 milhões de libras (R$ 627 milhões) pelo clube. No entanto, os Red Devils podem envolver Jesse Lingard na operação e diminuir o valor a ser pago pelo camisa 41.
> Veja a tabela da Premier League
O West Ham não tem interesse em se desfazer de Rice, um dos principais jogadores da nova geração da Inglaterra e que também já foi cotado no Chelsea. A equipe de Londres sonha em chegar na Champions League e busca montar um elenco forte para a próxima temporada.

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