Declan Rice perguntou sobre Manchester United, diz portal

Declan Rice, meio-campista do West Ham, perguntou para Luke Shaw e Harry Maguire, companheiros de seleção inglesa, sobre o Manchester United, segundo o portal "Manchester Evening News". O volante está sendo especulado para ser reforço dos Diabos Vermelhos na próxima temporada.O atleta de 22 anos tem contrato com os Hammers até 2024 e é avaliado em cerca de 80 milhões de libras (R$ 627 milhões) pelo clube. No entanto, os Red Devils podem envolver Jesse Lingard na operação e diminuir o valor a ser pago pelo camisa 41.