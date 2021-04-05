Decisivo, Victor Sallinas destaca mudança de postura e crescimento do São José no Campeonato Gaúcho

Crédito: Victor Sallinas marcou o gol da vitória do São José sobre o São Luiz neste domingo (Everton Silveira

Um time equilibrado é aquele que não sofre muitos gols e é eficiente no ataque. Características que compõe exatamente o atual momento do São José (RS). Nos últimos três jogos, a equipe não sofreu gols e ainda venceu duas partidas e segurou o Internacional, atual vice-campeão Brasileiro, em pleno Beira Rio.

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Um dos responsáveis por esse bom momento, tem nome: Victor Sallinas. O camisa 4 do Zeca foi questionado sobre a mudança de postura e falou também sobre a fase artilheira, já que marcou seu segundo gol na competição, na vitória deste domingo sobre o São Luiz.

- Mudou a postura da equipe de forma geral, nosso coletivo está funcionando. Acredito que o comprometimento defensivo da equipe também é outro, começando desde lá da frente, o que acaba facilitando para nós lá de trás. Sobre mais um gol não Gauchão, acredito que seja um diferencial meu, poder marcar lá na frente e ajudar a equipe é gratificante - ponderou.

Nesta segunda, às 20h, no Estádio Centenário, Caxias e Juventude se enfrentam, em um jogo que envolve diretamente o São José, já que as duas equipes ainda brigam pela classificação. Questionado sobre quem torcer, Sallinas garantiu que o mais importante é o São José fazer a sua parte, mas não ficou em cima do muro sobre um palpite.

- Eu não vejo uma necessidade de torcida, o empate seria o ideal, segura os dois. Temos mais duas finais, vamos lutar para vencer e torcer pelos os resultados nos favorecerem para alcançarmos a classificação - afirmou.

Para concluir, o defensor falou sobre o novo técnico Hélio Vieira e de que forma ele agregou para a equipe na competição estadual. Restam apenas duas rodadas, e o São José ainda tem chance de classificação. A equipe terá que vencer as suas duas partidas (contra Pelotas e Novo Hamburgo) e torcer por uma combinação de resultados.