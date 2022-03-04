Decisivo no último Majestoso, Calleri reencontra o Corinthians; veja números do atacante em clássicos

Artilheiro do São Paulo nesta temporada 2022, Calleri soma quatro gols em oito jogos e é uma das principais opções de Rogério Ceni para enfrentar o Corinthians no próximo sábado (05).O histórico do jogador contra o Corinthians é favorável. No último Majestoso, em outubro de 2021, Calleri foi responsável pelo gol da vitória. A partida foi disputada no Estádio do Morumbi e válida pelo Campeonato Brasileiro 2021.

Em sete clássicos vestindo a camisa do Tricolor Paulista, Calleri esteve presente em dois gols. Além de marcar contra o Corinthians, também já deixou sua marca de artilheiro contra o Santos.O argentino soma duas vitórias, dois empates e três derrotas em clássicos até o momento. Porém, diante do seu bom desempenho nesta temporada 2022, o jogador pode ser uma das grandes apostas para o jogo deste sábado.

Até o momento, Calleri disputou oito jogos e foi autor de quatro gols. No total, o São Paulo soma doze gols em todos os jogos disputados este ano. Portanto, o camisa nove é responsável por um terço desse número.+ Veja a situação do São Paulo no Paulistão 2022O atacante é o único atleta que apresentou mais de um gol no Paulistão 2022. O São Paulo enfrenta o Corinthians neste próximo sábado (05), às 16h, no Estádio do Morumbi, podendo ser mais uma chance de triunfo para Calleri, responsável por marcar um de bicicleta na última partida disputada, contra o Água Santa.